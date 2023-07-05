SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray teklifi hazırladı! Muslera'nın yerine De Gea geliyor

Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray teklifi hazırladı! Muslera'nın yerine De Gea geliyor

05.07.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekipte gündem kaleci transferi. Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle alternatif arayışlarına giren Galatasaray yönetimi gündemine çok konuşulacak bir ismi aldı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takviye yapılması düşünen mevkilerden biri de kaleci transferi... Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir kaleci kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

MUSLERA'NIN YERİNE DE GEA

a195de27cec44d489267ea2108713313

İddiaya göre, Galatasaray yönetimi daha önce ismi Fenerbahçe ile de anılan İspanyol file bekçisi De Gea ile yakından ilgileniyor. 32 yaşındaki eldivenin menajeriyle temasa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri, yıllık maaş şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

David_De_Gea

Daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiven için senelik 5 milyon euro maaş önerdiği ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların bu bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

MANU'NUN HEDEFİ ONANA

00b276263eb731cfddf3e50f6567ea5fbc7026d4

Manchester United, sözleşmesi sona eren De Gea'yla yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk basın mensuplarına sufleyi verdi!Okan Buruk basın mensuplarına sufleyi verdi!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı!Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı!
Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki gündem oldu!Eda Erdem'in Ebrar Karakurt'un sayısına verdiği tepki gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika de gea galatasaray kaleci muslera Şampiyon yaşında yeni sezon erden

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.