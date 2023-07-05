Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray teklifi hazırladı! Muslera'nın yerine De Gea geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takviye yapılması düşünen mevkilerden biri de kaleci transferi... Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir kaleci kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

MUSLERA'NIN YERİNE DE GEA

İddiaya göre, Galatasaray yönetimi daha önce ismi Fenerbahçe ile de anılan İspanyol file bekçisi De Gea ile yakından ilgileniyor. 32 yaşındaki eldivenin menajeriyle temasa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri, yıllık maaş şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiven için senelik 5 milyon euro maaş önerdiği ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların bu bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

MANU'NUN HEDEFİ ONANA

Manchester United, sözleşmesi sona eren De Gea'yla yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi.



