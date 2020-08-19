Fenerbahçe, Jose Sosa'yı resmen transfer etti!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, İstanbul'a geldi. Yarın yapılacan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacak.
Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.
????Trabzonspor'dan ayrılan Jose Ernesto Sosa, İstanbul'da!— DHA Spor (@dhaspor) August 19, 2020
????@ugurdemirkirdi
????️ @journalist5555 @Turkserhan pic.twitter.com/bJMnCJft5y
Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
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