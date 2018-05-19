Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle - BeIN Sports canlı yayını (Maç kaç kaç?)

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Atiker Konyaspor. Şampiyonluk hesaplarının averajla belirlenme ihtimali olan son haftada Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek rakiplerinden gelecek puan kayıpları haberlerini bekleyecek. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı BeIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı isterseniz BeIN Connect üyeliği ile satın alarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Konyaspor maçını kazandıktan sonra İzmir'den gelecek maç sonucu haberini heyecanla bekleyecek. Haberimizdeki canlı yayın linki ile maçın anlık takip edebilirsiniz. Fenerbahçe - Konyaspor maçını BeIN Sports linki ile isterseniz online şifresiz izleyebilirsiniz.

Konyaspor: Emrullah, Skubic, Ali, Selim, Ferhat, Ömer Ali, Moke, Jonsson, Milosevic, Fofana, Eto'o

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ

Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller...

1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak.

2- Galatasaray yenilir, Başakşehir puan kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda Fenerbahçe ile Galatasaray 72 puanla ligi bitirler. İki takım arasındaki averaj durumu ise Fenerbahçe lehinde. Yani Fenerbahçe şampiyon olur.