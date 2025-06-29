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Fenerbahçe Leroy Sane'ye rakip getiriyor! Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman Fenerbahçe yolunda...

Alman devi Bayern Münih'te Kingsley Coman'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Alman ekibinden ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe resmen devrede.

Fenerbahçe Leroy Sane'ye rakip getiriyor! Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman Fenerbahçe yolunda...
Burak Kavuncu
Kingsley Coman

Kingsley Coman

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de gündeme Kingsley Coman ismi geldi. Hücumda hareketli, çabuk ve yaratıcı bir oyuncu arayan teknik direktör Jose Mourinho gözünü Bayern Münih’in yıldız kanadına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde yıldız sol kanat oyuncu Kingsley Coman için resmi temaslarına başlayacağı ileri sürüldü.

ALMANLAR AÇIKLADI

KingsleyComan5

Alman basınına göre Fenerbahçe, Coman transferi için kısa süre içinde Bayern Münih’in kapısını çalarak resmi temaslara başlayacak. Piyasa değeri 30 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile yol ayrımına gelebilir.

ALİ KOÇ ÇOK İSTİYOR

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Ezeli rakibi Galatasaray’ın Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi transfer etmesinin ardından gözünü yükseklere diken Başkan Ali Koç, Münih’in yıldız kanat oyuncunu transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor. Gelecek hafta oyuncu ve kulübü ile resmen görüşmelere başlayacak olan sarı lacivertliler de Başkan Ali Koç’un hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı gelen bilgiler arasında.

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