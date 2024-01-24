Fenerbahçe liderliği son anda korudu! Sarı-lacivertliler deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+3'te attığı golle 1-0 mağlup etti

Çağdaş Atan yönetimindeki Başkaşehir ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerin tek amacı maça kazanmaktı. Rakibinin kırmızı kart gördüğü mücadeyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan Batshuayi kaydetti.

LİDERLİĞİ KORUDU

Maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan önüne geçen Fenerbahçe, bu hafta da liderliğini korumayı başardı.

İSMAİL KARTAL’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz haftada konuk ettiği Samsunspor maçının 11’inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Bonucci’nin yerine Serdar Aziz’e, Fred’in yerine ise Krunic’e forma verdi. Kartal mücadeleye şu 11’le çıktı: “Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

KRUNIC LİGDE İLK KEZ 11’DE

Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, ligde ilk kez 11’de yer aldı.

Türkiye Kupası’nda Adanaspor ile oynanan maçta 11’de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde ise son bölümde oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe’nin yeni transferi, Başakşehir karşılaşmasında ligde ilk kez 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred’in yokluğunda Krunic’e görev verdi.

BONUCCI YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde Leonardo Bonucci, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı. Tecrübeli futbolcunun hafif sakatlık yaşadığı ve bu sebeple Başakşehir mücadelesi kadrosuna alınmadığı öğrenildi.





