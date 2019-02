Fenerbahçe maçı sonrası Zenit'ten flaş bir paylaşım geldi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.

Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.

Zenit, yaptığı paylaşımda "Cehennemden St. Petersburg'a geldiler ve geri döndüler" sözünü kullandı.

Zenit'in yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı.

From "Hell" to St. Petersburg and back!



???? pic.twitter.com/EfRFNdqirf