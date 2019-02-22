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Fenerbahçe maçı sonrası Zenit'ten flaş bir paylaşım geldi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.02.2019 00:01 | Son Güncelleme

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zenit'in paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe maçı sonrası Zenit'ten flaş bir paylaşım geldi

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.

Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.

ZENIT'IN STADI GAZPROM ARENA

Zenit, yaptığı paylaşımda "Cehennemden St. Petersburg'a geldiler ve geri döndüler" sözünü kullandı.

Zenit'in yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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