"'Bonnie Blue'yu Bali polislerine ihbar ettim"! Şimdi 12 yıla kadar hapsi isteniyor

Bali’de yetişkin içerik çektiği iddia edilen Bonnie Blue, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Blue, Endonezya’nın katı yasaları nedeniyle 12 yıla kadar hapis ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Çiğdem Sevinç

Bali’de yetişkin içerikleri çektiği iddia edilen Bonnie Blue, geçen hafta Pererenan’daki bir stüdyo villasında polis tarafından gözaltına alındı. Endonezya’da bu tür içeriklerin üretimi ve yayımı yasak olduğu için Blue, 12 yıla kadar hapis ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

O İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Blue’nun yakalanmasına yönelik ihbarı yapan ve kimliği gizli tutulan bir kişi, bölgede dikkat çeken çekim hareketliliğini fark ederek durumu polisle paylaştığını açıkladı. Yetkililer, bilgileri değerlendirdikten sonra operasyon düzenledi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Operasyonda Blue ile birlikte 15 Avustralyalı ve iki Britanyalı da gözaltına alındı. Avustralyalılar çoğu kısa sürede serbest bırakıldı ancak pasaportlarına el konuldu. Blue ile çekimlerde görev aldığı belirtilen iki Britanyalı ve bir Avustralyalı ise hafta sonu şartlı serbest bırakıldı.

Blue hakkında, Endonezya’nın içerik yasaları kapsamında 15 yıla kadar hapis ve 6 milyar rupiah para cezası talep edilebilir. Ayrıca ITE Yasası çerçevesinde ek suçlamalar da gündeme gelebilir ve cezalar 12 yıla kadar çıkabilir.

Mynet'in Sesi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bali Bonnie Blue
