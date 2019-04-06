Fenerbahçe maçında Kiss Cam'e yakalanan Emre Kınay bakın ne yaptı!

İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay olmuştu. Usta tiyatrocu, yüzde 12,40'lık bir oy oranı alarak başkan seçilememişti.
FENERBAHÇE BEKO TARİHE GEÇTİ
Turkish Airlines EuroLeague'de Maccabi FOX Tel Aviv'i Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 78-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko organizasyonun yeni formatında iç sahada maç kaybetmeden normal sezonu tamamlayan ilk takım oldu.
Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de iç sahada oynadığı 15 maçı da kazandı. Zeljko Obradovic'in ekibi iç sahada kırdığı rekorun yanı sıra EuroLeague'in yeni formatında normal sezonda en fazla galibiyet elde eden takım olmayı da başardı. CSKA Moscow geçen sezon normal sezonu 24 galibiyetle tamamlamıştı.
KİSS CAM (ÖPÜŞME KAMERASI) NEDİR?
Amerika'da basketbol ve ya buz hokeyi karşılaşmalarının devre aralarında çiftleri dev ekranda görüntüleyerek, salon baskısıyla öpüşmeye zorlayan kamera çekimi.
Bu uygulama artık pek çok basketbol maçında yapılmaktadır.
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