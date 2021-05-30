Fenerbahçe Marcelo'yu transfer etmek istiyor!

Real Madrid'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Süper Lig yolunda... Eflatun Beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir son dakika haberi okuyuculara servis edildi. Süper Lig'in dev ekibinin, Marcelo transferi için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar... MARCELO İÇİN GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimlere başladığı aktarıldı. İşte detaylar... FENERBAHÇE, MARCELO'NUN PEŞİNDE! Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı. TRANSFER OLURSA EN FAZLA MAAŞ ALAN FUTBOLCU OLACAK Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Sarı Lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı. SÖZLEŞMESİ 12 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLEBİLİR! Mundo Deportvio'da yer alan haberde Marcelo'nun Real Madrid'le 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda fesih bedeli olarak Marcelo'ya yıllık ücreti olan 12 milyon Euro'yu ödemek zorunda olduğu ifade edildi. YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR Real Madrid'den yılda 12 milyon Euro kazanan Marcelo'nun ise takımdan ayrılıp ayrılmama konusunda kararını henüz vermediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Marcelo için bazı sponsorları devreye sokabileceği iddia ediliyor...