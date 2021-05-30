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Fenerbahçe Marcelo'yu transfer etmek istiyor!

30.05.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer dönemi yaklaştıkça son dakika haberleri gündeme bomba gibi düşüyor. Real Madrid'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Marcelo bu yaz Eflatun Beyazlılardan kesin olarak ayrılacak. David Alaba'yı transfer eden Real Madrid, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Brezilyalı yıldızı gözden çıkarmış durumda. Marcelo için birçok kulüp devrede. Süper Lig'in devi de Brezilyalı yıldızın transferini bitirmek için resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Marcelo'yu transfer etmek istiyor!

Real Madrid'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Süper Lig yolunda... Eflatun Beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir son dakika haberi okuyuculara servis edildi. Süper Lig'in dev ekibinin, Marcelo transferi için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar...

MARCELO İÇİN GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

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Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA

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Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimlere başladığı aktarıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE, MARCELO'NUN PEŞİNDE!

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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.

TRANSFER OLURSA EN FAZLA MAAŞ ALAN FUTBOLCU OLACAK

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Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Sarı Lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 12 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLEBİLİR!

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Mundo Deportvio'da yer alan haberde Marcelo'nun Real Madrid'le 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda fesih bedeli olarak Marcelo'ya yıllık ücreti olan 12 milyon Euro'yu ödemek zorunda olduğu ifade edildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

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Real Madrid'den yılda 12 milyon Euro kazanan Marcelo'nun ise takımdan ayrılıp ayrılmama konusunda kararını henüz vermediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Marcelo için bazı sponsorları devreye sokabileceği iddia ediliyor...

524 MAÇTA 38 GOL 101 ASİST

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2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Marcelo, Efaltun Beyazlı takımla çıktığı 524 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Marcelo bu karşılaşmalarda 101 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Özellikle Mendy transferinin ardından yedek kulübesine çekilen Marcelo, 2020-2021 sezonunda toplamda 19 maça çıkabildi. Marcelo'nun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 10 milyon Euro...


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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