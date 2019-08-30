SPOR

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti.

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Menajer Pierre Frelot transferi sonuçlandırmak için İstanbul’a geliyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe Kulübü'nden yıllık alacağı ücretin ise 1.250.000 Euro olduğu öğrenildi.

82

Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın forvet rotasyonu Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Dirar Trabzon maçından umutluDirar Trabzon maçından umutlu
Adil Rami'den taraftara mesajAdil Rami'den taraftara mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mevlut erdinc başakşehir Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Trabzon kaybetse de gruplara kaldı!

Trabzon kaybetse de gruplara kaldı!

İsmail Köybaşı sürprizi! Avrupa'ya transfer oldu

İsmail Köybaşı sürprizi! Avrupa'ya transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Nabil Dirar: Umarım Kadıköy'ü bayram yerine çeviririz

Dirar Trabzon maçından umutlu

Adil Rami'den taraftara mesaj

Adil Rami'den taraftara mesaj

Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı!

Volkan Demirel gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'de Altay Bayındır antrenmana katılmadı

F.Bahçe'de Altay antrenmana katılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.