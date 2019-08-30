Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti.

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Menajer Pierre Frelot transferi sonuçlandırmak için İstanbul’a geliyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe Kulübü'nden yıllık alacağı ücretin ise 1.250.000 Euro olduğu öğrenildi.

Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın forvet rotasyonu Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.

