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Fenerbahçe'nin 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım: Hırsızlar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2025 22:17
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Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri dönerek kazandığı 3-2'lik Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Galatasaray cephesinden de bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılılar yaptığı paylaşımda "Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım: Hırsızlar!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçının yankıları sürerken ligin zirvesinde yer alan Galatasaray en yakın takipçisinin aldığı bu 3 puan sonrası resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada "Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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İŞTE O AÇIKLAMA

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"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!

Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!

Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.

Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 2
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor son dakika fenerbahçe galatasaray
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