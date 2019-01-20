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Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u isteyen Fenerbahçe, önce Soldado'yu talep etti. Ancak Abdullah Avcı'nın "Soldado bize uymaz. Islam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" sözleri sonrası iş çıkmaza girdi.

Fenerbahçe ve Başakşehir'in dev takas pazarlığı

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, teknik direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor. Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.

Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.

SOLDADO, BAŞAKŞEHİR'E UYMAZ
Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler.

Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcü Soldado'nun oyun planına uymayacağını belirtti.

SLIMANI'NİN TAPUSU LEICESTER CITY'DE
Avcı buna karşılık Slimani'nin alınmasını talep etti. Başakşehir yönetimine de, "Islam Slimani'yi alabilirseniz, Adebayor'u verebilirsiniz" şeklindeki kararını iletti.

Ancak Slimani, Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy'de tapusu bulunan Slimani'yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe'nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, tapusuyla birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor. (Fotospor)

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Fenerbahçe adebayor başakşehir slimani

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