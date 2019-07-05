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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kolarov, Roma ile 'ayrılık konuşması' yaptı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Roma sportif direktörü Gianluca Petrachi, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Aleksandar Kolarov hakkında konuştu. Petrachi, 'Kolarov benimle konuşmak istedi ve durumunu anlattı' derken, İtalyan basını ise konuşmanın "ayrılık" üzerine olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kolarov, Roma ile 'ayrılık konuşması' yaptı

Roma'da Monchi'nin ayrılığı sonrası sportif direktör olarak göreve başlayan Gianluca Petrachi, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Aleksandar Kolarov hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sırp sol bek hakkında konuşan Petrachi, ''Kolarov benimle konuşmak istedi, durumunu anlattı. Görüşme talebi ondan geldi ve biz de oturup konuştuk" sözlerini kullandı.

İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Petrachi ile konuşmasının 'ayrılık konuşması' olabileceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde transferin sonuçlanacağını kaydetti.

ERSUN YANAL, TOPUK YAYLASI'NA BEKLİYOR
Bu arada Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal da Kolarov'un bir an önce Topuk Yaylası kampına katılmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe Roma

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