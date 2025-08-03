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Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama! İsim isim saydı en son Kerem'e geldi...

Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için yorumcu Rıdvan Dilmen’den çarpıcı bir gönderme geldi. Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerdeki sol ayaklı topçuları tek tek sayarken, sağ ayaklı skorer isim için Kerem Aktürkoğlu dedi ve sosyal medya karıştı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama! İsim isim saydı en son Kerem'e geldi...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Habertürk Spor ekranlarında Fenerbahçe’yi değerlendirdi. Dilmen, takımdaki sol ayaklı topçuları saydıktan sonra sağ ayaklı skorer isim için Kerem Aktürkoğlunu tarif ettim değil mi dedi. Bu anlar transferin bittiğine dair ipucu olarak algılandı.

RIDVAN DİLMEN TRANSFERİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe nin anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için Rıdvan Dilmen den çarpıcı açıklama! İsim isim saydı en son Kerem e geldi... 1

İşte Rıdvan Dilmen’in HT Spor ekranlarında söylediği sözler…

Dilmen, ‘‘Jhon Duran sol ayaklı, En Nesyri sol ayaklı, Talisca sol ayaklı, İrfan Can Kahveci sol ayaklı, Szymanski sol ayaklı, Cengiz Ünder sol ayaklı, Fred sol ayaklı. Fenerbahçe'nin her iki kanatta da oynayabilecek sağ ayaklı skorer futbolcuya ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu'nu tarif ettim değil mi?’’ ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Rıdvan Dilmen Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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