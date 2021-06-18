Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin başkan adayları

Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinin 12 – 13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda, pandemi tedbirleri sebebiyle ertelendi. Koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesinin ardından ise kurul başkanlık seçimi için yeni bir tarih belirledi. Pazar günleri sokağa çıkma yasağının halen devam etmesi sebebiyle, başkanlık seçimleri buna göre düzenlendi.

FENERBAHÇE’NİN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi pandemi şartlarının gevşetilmesiyle belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 25 - 26 Haziran’da seçimini yapacak.

İlk tarih olarak 18 - 19 Haziran verilse de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

FENERBAHÇE’NİN BAŞKAN ADAYLARI

Başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt resmen adaylıklarını açıklayan iki isim oldu.





