SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin başkan adayları

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin başkan adayları

18.06.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle birçok kulübün başkanlık seçimleri ertelenmişti. Fenerbah Furbol Kulübü’nün de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, pandemi koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle beraber, kurul başkanlık seçimleri toplantısı için yeni bir tarih belirledi. Peki Fenerbahçe’nin başkanlık seçimleri ne zaman?

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin başkan adayları

Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinin 12 – 13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda, pandemi tedbirleri sebebiyle ertelendi. Koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesinin ardından ise kurul başkanlık seçimi için yeni bir tarih belirledi. Pazar günleri sokağa çıkma yasağının halen devam etmesi sebebiyle, başkanlık seçimleri buna göre düzenlendi.

FENERBAHÇE’NİN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi pandemi şartlarının gevşetilmesiyle belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 25 - 26 Haziran’da seçimini yapacak.

İlk tarih olarak 18 - 19 Haziran verilse de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak.

fb1

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

FENERBAHÇE’NİN BAŞKAN ADAYLARI

Başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt resmen adaylıklarını açıklayan iki isim oldu.

222

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
İtalyanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde!İtalyanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Yarmolenko, Ronaldo'yu tiye aldı

Yarmolenko, Ronaldo'yu tiye aldı

EURO 2020'de tarihi anlar!

EURO 2020'de tarihi anlar!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe yeni bekini Belçika'da buldu

F.Bahçe yeni bekini Belçika'da buldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.