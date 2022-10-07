Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek'in transfer detayları ortaya çıktı! Emre Belözoğlu olmasa Trabzonspor forması giyecekmiş...

Jorge Jesus'un bu yıl vazgeçilmez oyuncularından olan İsmail Yüksek'in son anda Trabzonspor'a gideceği fakat Emre Belözoğlu'nun araya girerek buna engel olduğu ortaya çıktı.

SON ANDA FENERBAHÇE ALDI

Tivibu Spor yorumcusu Volkan Demir, İsmail Yüksek'in transfer detaylarını canlı yayında açıkladı. Demir, "Sadi Tekelioğlu, İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a ve Emre Belözoğlu'na önerdi. Belözoğlu izlemeden 'Sadi Hoca iyi diyorsa iyidir' deyip Fenerbahçe'ye kazandırdı" dedi.

ARDA GÜLER'İ DE TAKIMA KATMIŞTI

Bilindiği üzere Arda Güler'i de Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye kazandıran Emre Belözoğlu, İsmail Yüksek transferiyle birlikte taraftarları yine mutlu etti.



