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Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek'in transfer detayları ortaya çıktı! Emre Belözoğlu olmasa Trabzonspor forması giyecekmiş...

07.10.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin bu sezon yüklesen yıldızı İsmail Yüksek'in transfer detayları ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferini Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek'in transfer detayları ortaya çıktı! Emre Belözoğlu olmasa Trabzonspor forması giyecekmiş...
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un bu yıl vazgeçilmez oyuncularından olan İsmail Yüksek'in son anda Trabzonspor'a gideceği fakat Emre Belözoğlu'nun araya girerek buna engel olduğu ortaya çıktı.

SON ANDA FENERBAHÇE ALDI

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Tivibu Spor yorumcusu Volkan Demir, İsmail Yüksek'in transfer detaylarını canlı yayında açıkladı. Demir, "Sadi Tekelioğlu, İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a ve Emre Belözoğlu'na önerdi. Belözoğlu izlemeden 'Sadi Hoca iyi diyorsa iyidir' deyip Fenerbahçe'ye kazandırdı" dedi.

ARDA GÜLER'İ DE TAKIMA KATMIŞTI

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Bilindiği üzere Arda Güler'i de Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye kazandıran Emre Belözoğlu, İsmail Yüksek transferiyle birlikte taraftarları yine mutlu etti.


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Trabzonspor Emre Belözoğlu İsmail Yüksek fenerbahçe jesus 10 sezon
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