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Fenerbahçe'nin eski E-Spor koçu Aykut Emre Başkal için yakalama kararı!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

1907 Fenerbahçe Espor'daki League of Legends menajerliği ve takım koçluğu görevinden geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılan Aykut Emre Başkal hakkında vergi kaçırma ve bilişim suçlarından ötürü yakalama kararı çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin eski E-Spor koçu Aykut Emre Başkal için yakalama kararı!

1907 Fenerbahçe Espor'daki League of Legends menejerliği ve takım koçluğu görevinden görevinden geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılan Aykut Emre Başkal'dan herkesi şoke eden bir haber geldi.

Aykut Emre Baykal

Fanatik'te yer alan habere göre; Kuzey Yorkshire Polisi, Turkinator ismiyle de bilinen 23 yaşındaki espor antrenörü hakkında yakalama kararının çıkarıldığını duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Başkal'ın Ocak 2014 ve Aralık 2015 arasında bir dizi vergi kaçırma suçunun yanı sıra bilişim suçlarından ötürü yargılandığı York Crown Mahkemesi'ndeki 18 Ağustos 2017 tarihli duruşmaya katılmaması nedeniyle arandığı belirtildi. Polis, genç koçun teslim olması için çağrıda bulundu.

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1907 Fenerbahçe e-spor Fenerbahçe Aykut Emre Başkal

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