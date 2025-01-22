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  4. Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal geri döndü! Yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal geri döndü! Yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 13:26
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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor. Başarılı teknik adamın yeni adresi büyük oranda belli olurken, yıllık maaşı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal geri döndü! Yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor.

KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

ismakarta

Geçtiğimüz günlerde Persopolis'ten yapılan teklifi doğrulayan İsmail Kartal, henüz anlaşmanın olmadığını ifade etmişti. Kartal, ' Henüz bir anlaşma yok. Son görüşmeden sonra belli olacak' ifadelerini kullanmıştı.

İMZA AN MESELESİ

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Persopolis CEO'su Reza Darvish'in, İsmail Kartal'a anlaşma sağlamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Başarılı teknik direktörle görüşme yapacak olan Darvish, son prosedürleri konuşacak.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

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İran kulübü Persopolis'in İsmail Kartal ile 1.5 yıllık bir anlaşma sağladığı ve tecrübeli teknik adama 2.2 milyon Dolar ödeneceği öğrenildi. Deneyimli teknik direktör, daha önce Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe'de çalıştı.

İran ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

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İsmail Kartal İran son dakika fenerbahçe imza
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