Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal geri döndü! Yeni takımı belli oldu... Maaşı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında topladığı 99 puanla 2,61 puan ortalaması yakalan ve Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden teknik direktör İsmail Kartal yeşil sahalara geri dönüyor.

KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimüz günlerde Persopolis'ten yapılan teklifi doğrulayan İsmail Kartal, henüz anlaşmanın olmadığını ifade etmişti. Kartal, ' Henüz bir anlaşma yok. Son görüşmeden sonra belli olacak' ifadelerini kullanmıştı.

İMZA AN MESELESİ

Persopolis CEO'su Reza Darvish'in, İsmail Kartal'a anlaşma sağlamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Başarılı teknik direktörle görüşme yapacak olan Darvish, son prosedürleri konuşacak.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

İran kulübü Persopolis'in İsmail Kartal ile 1.5 yıllık bir anlaşma sağladığı ve tecrübeli teknik adama 2.2 milyon Dolar ödeneceği öğrenildi. Deneyimli teknik direktör, daha önce Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe'de çalıştı.

İran ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.