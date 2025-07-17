Fenerbahçe'nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı...

Çaykur Rizespor’un deneyimli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe’de geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonlu kimliğini her zaman açıkça ifade ettiğini ve bu nedenle zaman zaman baskı hissettiğini belirtti.

"TRABZONSPORLUYUM, BUNU HİÇ GİZLEMEDİM"

Trabzon yerel basınına konuşan Akaydın, “Herkes beni tanır. Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Bunu Fenerbahçe’de oynarken de asla saklamadım,” dedi.

"TRABZONLU OLDUĞUM İÇİN BASKI VARDI"

Özellikle Trabzonspor maçlarında aldığı eleştirilere değinen Akaydın, “Fenerbahçe’deyken Trabzonlu olmamdan dolayı baskı hissettiğim anlar oldu. Trabzonspor’a karşı kötü oynadığımda bu baskı daha da artıyordu. Ancak bu tepkileri normal karşılıyorum,” şeklinde konuştu.

Samet Akaydın, Ocak 2023’te Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş, 2024 yazında ise Çaykur Rizespor’a geçmişti. Milli takımda da forma giyen Akaydın, sahadaki mücadeleci tarzıyla ön plana çıkıyor.