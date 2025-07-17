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Fenerbahçe'nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı...

Milli stoper Samet Akaydın, verdiği bir röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Akaydın röportajında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonlu olması nedeniyle baskı hissettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı...
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Çaykur Rizespor’un deneyimli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe’de geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonlu kimliğini her zaman açıkça ifade ettiğini ve bu nedenle zaman zaman baskı hissettiğini belirtti.

"TRABZONSPORLUYUM, BUNU HİÇ GİZLEMEDİM"

Fenerbahçe nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı... 1

Trabzon yerel basınına konuşan Akaydın, “Herkes beni tanır. Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Bunu Fenerbahçe’de oynarken de asla saklamadım,” dedi.

"TRABZONLU OLDUĞUM İÇİN BASKI VARDI"

Fenerbahçe nin eski yıldızı o itirafıyla taraftarı çılgına çevirdi! Tuttuğu takımı açıkladı... 2

Özellikle Trabzonspor maçlarında aldığı eleştirilere değinen Akaydın, “Fenerbahçe’deyken Trabzonlu olmamdan dolayı baskı hissettiğim anlar oldu. Trabzonspor’a karşı kötü oynadığımda bu baskı daha da artıyordu. Ancak bu tepkileri normal karşılıyorum,” şeklinde konuştu.

Samet Akaydın, Ocak 2023’te Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş, 2024 yazında ise Çaykur Rizespor’a geçmişti. Milli takımda da forma giyen Akaydın, sahadaki mücadeleci tarzıyla ön plana çıkıyor.

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