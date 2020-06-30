Fenerbahçe'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e önerdiği sözleşmenin detayları belli oldu

Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kötü kadro kurma lüksümüz yok" demişti. Sarı-lacivertlilerde, bu doğrultuda şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.

GÖKHAN VE CANER...

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile söz kestiği de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

TEKLİF 1'ER MİLYON EURO

Sarı lacivertliler, iki isme yıllık 1'er milyon Euro'dan teklifte bulundu. Bu iki oyuncunun Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler formaliteden öteye geçmeyecek. Çünkü Beşiktaş, iki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifinin ancak yarısını önerebiliyor. Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek. Ancak Fenerbahçe'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.