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Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda

13.07.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı netleşmeye başladı

Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda

Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı netleşmeye başladı. Pereira'nın ekibi ilk kez perşembe günü Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda karşısında boy gösterecek. Mücadele Topuk Yaylası'ndaki sahada oynanacak.

Sarı-Lacivertliler, 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, daha sonra yurt dışında bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, Fenerbahçe bir kez daha Topuk Yaylası'nın yolunu tutarak ikinci kamp dönemini de burada geçirecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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