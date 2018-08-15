Fenerbahçe'nin istediği Merih Demiral Aytemiz Alanyaspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Sporting Lizbon ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Sporting Lizbon ile henüz resmi maça çıkmayan fakat potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe de ilgileniyordu. Portekiz basını, kadrosunu gençleştirme operasyonuna giden ve bu doğrultuda Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin de Merih ile ilgilendiğini yazmıştı.

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih, Sporting'in sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymişti. Merih'in Alanyaspor'a transferinde en önemli etkenin diğer tekliflerin Alanyaspor kadar ciddi olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den bedavaya gitti!

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde A takım ile idmanlara çıkan genç oyuncu kendisine profesyonel sözleşme teklif edilmesine rağmen 18 yaşında Portekiz ekibi Alcanense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

U19'dan A takıma kadar yükseldi

Portekiz kulübü Alcanense'de 6 ay geçiren Merih kısa sürede Portekiz devlerinin dikkatini çekti. Porto ve Benfica da kendisine talip oldu ancak genç oyuncu tercihini Cristiano Ronaldo, Nani ve Quaresma gibi oyuncuları yetiştiren Sporting Lizbon'u tercih etti. U19 takımında çok kısa süre oynayan 192 boyundaki stoper daha sonra sırasıyla Sporting Lizbon 2 ve A takıma yükselmişti.

(FANATİK)

