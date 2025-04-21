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  4. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kaybettiği puan sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk böyle konuştu!

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kaybettiği puan sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk böyle konuştu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 08:34
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Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk ihtimali daha da artan Galatasaray cephesinde Sarı-Lacivertliler'in bu kaybı sonrası teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında kaybettiği puan sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk böyle konuştu!

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, iki önemli puan kaybedince bu durum Galatasaray cephesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

OKAN BURUK'TAN UYARI

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Sarı-Lacivertliler ile olan puan farkı 5'e çıkan Sarı-Kırmızılılar'da ise temkinli olan teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularını ikaz ettiği öğrenildi.

"ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEMEDİK"

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Başarılı teknik adam, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası, "Henüz biten bir şey yok. Sezonun ilk yarısında sekiz puan fark olmuştu. Sonrasında üç puana kadar fark indi. Daha şampiyonluğu garantilemedik. Kalan maçlarımızda hiç avantajımız yokmuş gibi işimizi ciddi tutacağız. Önceki haftalarda oluşan rehavete bir daha girmeyelim" sözlerini kullandı.

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Okan Buruk son dakika fenerbahçe galatasaray
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