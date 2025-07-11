SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Fenerbahçe’nin olimpiyat şampiyonu Fransız voleybolcuları Macron tarafından ödüllendirildi!

Paris 2024'te ikinci kez üst üste Olimpiyat altın madalyası kazanan Fransa Erkek Voleybol Takımına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ‘Ulusal Liyakat Nişanı’ takıldı.

Fenerbahçe’nin olimpiyat şampiyonu Fransız voleybolcuları Macron tarafından ödüllendirildi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024'te ikinci kez üst üste Olimpiyat altın madalyası kazanan Fransa Erkek Voleybol Takımı'na ‘Ulusal Liyakat Nişanı’ taktı.

ELYSEE SARAYINDA DÜZENLENDİ

Fenerbahçe’nin olimpiyat şampiyonu Fransız voleybolcuları Macron tarafından ödüllendirildi! 1

Dünya Voleybol Günü'nde Elysee Sarayı'nda organize edilen resepsiyonda Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımının Fransız oyuncuları Earvin Ngapeth ve Barthelemy Chinenyeze de hazır bulundu.

ULUSAL LİYAKAT NİŞANI SUBAYI UNVANI VERİLDİ

Fenerbahçe’nin olimpiyat şampiyonu Fransız voleybolcuları Macron tarafından ödüllendirildi! 2

Yıldız oyuncu Earvin Ngapeth, Şeref Lejyonu Şövalyesi nişanıyla onurlandırılırken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Barthelemy Chinenyeze ise Ulusal Liyakat Nişanı Subayı unvanını aldı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta...Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta...
Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
Fransa Emmanuel Macron Voleybol fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede...

Süper Lig devi Kerem Aktürkoğlu için devrede...

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...

Didier Drogba, Victor Osimhen'i açıkladı...

Bournemouth Cimbom'un hedefindeki ismi aldı...

Bournemouth Cimbom'un hedefindeki ismi aldı...

Osimhen adım adım geliyor...

Osimhen adım adım geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.