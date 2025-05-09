Fenerbahçe'nin paylaşımı Fatih Terim'in kızı Merve Terim'i çok kızdırdı! Sosyal medyadan tepki gösterdi

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi Sarı-Lacivertliler'in maç önü paylaşımındaki görsele tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:

"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi."

TARAFTARDAN DESTEK

Merve Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, paylaşım Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM...