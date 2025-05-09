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Fenerbahçe'nin paylaşımı Fatih Terim'in kızı Merve Terim'i çok kızdırdı! Sosyal medyadan tepki gösterdi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'nin Başakşehir mücadelesi öncesi yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin paylaşımı Fatih Terim'in kızı Merve Terim'i çok kızdırdı! Sosyal medyadan tepki gösterdi
Berker İşleyen

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan RAMS BaşakşehirFenerbahçe maçı öncesi Sarı-Lacivertliler'in maç önü paylaşımındaki görsele tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

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Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı:

"O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi."

TARAFTARDAN DESTEK

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Merve Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, paylaşım Galatasaray taraftarlarından da destek gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Fatih Terim Başakşehir Merve Terim son dakika fenerbahçe galatasaray tepki
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