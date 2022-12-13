SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe'nin Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı!

13.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Dünya Kupası dönüşü kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcü Moussa Dembele ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna katmak için Lyon'a Pelkas + para teklif ettiği yıldız oyuncu transferinde sarı-kırmızılılara gaza bastı ve öne geçti. Direkt olarak oyuncu ile görüşen Galatasaray, Dembele ile sezon sonu için el sıkıştı.

Fenerbahçe'nin Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı!
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oluyor. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı yönetim her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE PELKAS+PARA ÖNERDİ

13495519-728xauto

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncuyu hiç beklemeden devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, Hull City'de kiralık olarak forma giyen Pelkas'ın bonservisini ve üstüne para teklif etti. Lyon'un bu cevabını beklemeye geçen sarı-lacivertliler Galatasaray'da gelen haberle sarsıldı.

DEMBELE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

moussa_dembele_galatasaray_buyuk_kulup_orada_oynamak_isterim_h7223_354b1

Galatasaray yönetimi, direkt olarak Dembele ile görüştü ve yıldız oyuncuyla el sıkıştı. Sezon sonunda kontratı biteceği için devre arasında istediği takımla görüşme yapma hakkına sahip olan golcü oyuncu sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktıMesut Özil şu sıralar kafayı Kerem Aktürkoğlu'na taktı
Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...
Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!
Anahtar Kelimeler:
Moussa Dembele fenerbahçe galatasaray pelkas

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...

Asgari ücret 2023 zammında ikinci toplantı! Masadaki rakamlar netleşiyor...

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor!

Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.