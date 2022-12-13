Fenerbahçe'nin Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı!

Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oluyor. Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız oyuncu ile sarı-kırmızılı yönetim her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE PELKAS+PARA ÖNERDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncuyu hiç beklemeden devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, Hull City'de kiralık olarak forma giyen Pelkas'ın bonservisini ve üstüne para teklif etti. Lyon'un bu cevabını beklemeye geçen sarı-lacivertliler Galatasaray'da gelen haberle sarsıldı.

DEMBELE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray yönetimi, direkt olarak Dembele ile görüştü ve yıldız oyuncuyla el sıkıştı. Sezon sonunda kontratı biteceği için devre arasında istediği takımla görüşme yapma hakkına sahip olan golcü oyuncu sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladı.



