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"Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi!" Derbi sonrası ortalığı ayağa kaldıracak hakem yorumu! "Bu net bir penaltıydı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 07:57
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maçta tartışma yaratan penaltı pozisyonunu, yayıncı kuruluşta eski hakemler değerlendirdi ve ilginç bir yorumda bulunarak sosyal medyayı adeta karıştırdı...

"Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi!" Derbi sonrası ortalığı ayağa kaldıracak hakem yorumu! "Bu net bir penaltıydı..."

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. Hakem yorumcuları, beIN SPORTS ekranlarında tartışmalı pozisyonları değerlendirirken, Lemina'nın eline çarpan topa penaltı dedi.

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"LEMINA'NIN POZİSYONU NET PENALTI"

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"65'inci dakikada Lemina'nın müdahalesinde devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: "Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi. Bu topu oyuncular gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye çarpmadan doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen top olmadı. Lemina bu topu hep gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı."

Deniz Çoban: "Bahattin Hocamın söylediği her şeye katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü, topu takip etti. Beklenmeyen top değil. Top öyle bir geliyor ki top karşıdan geliyor, arkadaşının 25-30 santim uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık, net penaltı. UEFA buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı. Penaltı."

Bülent Yıldırım: "Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın. Kolu öne doğru uzatıp bu aldığınız riskin sonunda top kola geldi. Kol doğal değil. Penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi."

"OĞUZ AYDIN'IN POZİSYONU PENALTI DEĞİL"

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"Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde eline gelen top penaltı mı? Devam kararı doğru mu?"

Deniz Çoban: "Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu."

Bahattin Duran: "Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti."

"OSIMHEN'İN POZİSYONU PENALTI DEĞİL"

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"Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Fırat Aydınus: "Burada dikkat edersek aslında Vincic'i analiz edenler, ceza sahasında tutma veya itmelerde genelde devamdan yana karar veren bir anlayışı var. Bu pozisyon özelinde de Skriniar'ın Osimhen'e bir müdahalesi var mı? Var. Bu temas sadece ele alındığında ben de Vincic gibi devamdan yanayım. Temasın penaltı için yeterli olmadığını söylüyorum fakat burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Skriniar'ın temas ettiği anda aynı anda Milan Skriniar'a karşı Osimhen'in de bir teması var. Elinin yüzüne karşı yaptığı bir temas ve faul var yani karşılıklı. Kale arkasından baktığımızda sadece tek taraflı olan bir şey değil. Tek taraflı Skriniar'ın yapmış olduğu pozisyon hakemin sahada vermesi gereken karar, VAR karışamaz. O eli düşünmeden konuşuyoruz. Bu temas penaltı için yeterli değil hakem için. Ben de hakeme katılıyorum, destekliyorum ama aynı zamanda burada karşılıklı birbirlerine yapılan müdahale var. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skrinar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var."

Bahattin Duran: "Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart."

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