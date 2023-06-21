Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu! San Marino ekibinin yalnızca 3 futbolcusu profesyonel! Takımın geriye kalanı normal işlerde çalışıyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe; La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile, Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

San Marino Ligi'nde mücadele eden La Fiorita'nın detayları ortaya çıktı. Zimbru'yu elemesi durumunda Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazanacak La Fiorita'nın yalnızca 3 futbolcusu profesyonel sözleşmeye sahip.

TAKIMIN ÇOĞU YARI ZAMANLI SÖZLEŞME KULLANIYOR

La Fiorita ekibi, oyuncularının neredeyse tamamıyla yarı zamanlı sözleşme imzalamış durumda. Futbolcular bir yandan takımla antrenmana çıkarken, bir yandan da ülkesinde kendi işleriyle uğraşıyor. 3 futbolcu ise profesyonel sözleşmeye sahip.

6 KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

San Marino Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan La Fiorita, 6 kez de ülkesindeki yerel lig kupasını kazandı. Takımın toplam değerini oluşturan 3 oyuncunun bonservislerinin toplamı 790 bin euro. Diğer oyuncular yarı zamanlı sözleşme imzaladıkları için bonservisleri bulunmuyor.



