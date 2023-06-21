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Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu! San Marino ekibinin yalnızca 3 futbolcusu profesyonel! Takımın geriye kalanı normal işlerde çalışıyor...

21.06.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin rakibi sosyal medyada gündem oldu! San Marino ekibinin yalnızca 3 futbolcusu profesyonel! Takımın geriye kalanı normal işlerde çalışıyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe; La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile, Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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San Marino Ligi'nde mücadele eden La Fiorita'nın detayları ortaya çıktı. Zimbru'yu elemesi durumunda Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazanacak La Fiorita'nın yalnızca 3 futbolcusu profesyonel sözleşmeye sahip.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

TAKIMIN ÇOĞU YARI ZAMANLI SÖZLEŞME KULLANIYOR

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La Fiorita ekibi, oyuncularının neredeyse tamamıyla yarı zamanlı sözleşme imzalamış durumda. Futbolcular bir yandan takımla antrenmana çıkarken, bir yandan da ülkesinde kendi işleriyle uğraşıyor. 3 futbolcu ise profesyonel sözleşmeye sahip.

6 KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

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San Marino Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan La Fiorita, 6 kez de ülkesindeki yerel lig kupasını kazandı. Takımın toplam değerini oluşturan 3 oyuncunun bonservislerinin toplamı 790 bin euro. Diğer oyuncular yarı zamanlı sözleşme imzaladıkları için bonservisleri bulunmuyor.


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