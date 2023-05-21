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Fenerbahçe'nin stadyumunda maç izleyen Zaha'nın menajeri şimdi de Galatasaray maçında!

21.05.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wilfried Zaha ile masaya oturan sarı-lacivertliler büyük aşama kaydetmişti. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın menajeri Fenerbahçe-Trabzonspor maçını locadan seyretmişti. Dün oynanan Galatasaray-Sivasspor maçını tribünden takip eden Zaha'nın menajerinin sarı-kırmızılı takımla da görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin stadyumunda maç izleyen Zaha'nın menajeri şimdi de Galatasaray maçında!
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Crystal Palace
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Wilfried Zaha’nın temsilcisi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta tribünde yer almıştı. Sarı-lacivertlilerle görüşüp taleplerini ileten Zaha'nın menajeri şimdi de Aslantepe'de görüntülendi.

GALATASARAY MAÇINDA TRİBÜNDE

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Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyen menajer Zaha cumartesi günü de Galatasaray maçını Nef Stadyumu'nda takip etti. Fenerbahçe'den 9 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş isteyen Zaha'nın benzer ücretleri Galatasaray'dan da talep ettiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.


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