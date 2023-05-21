Fenerbahçe'nin stadyumunda maç izleyen Zaha'nın menajeri şimdi de Galatasaray maçında!

Wilfried Zaha’nın temsilcisi, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta tribünde yer almıştı. Sarı-lacivertlilerle görüşüp taleplerini ileten Zaha'nın menajeri şimdi de Aslantepe'de görüntülendi.

GALATASARAY MAÇINDA TRİBÜNDE

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyen menajer Zaha cumartesi günü de Galatasaray maçını Nef Stadyumu'nda takip etti. Fenerbahçe'den 9 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş isteyen Zaha'nın benzer ücretleri Galatasaray'dan da talep ettiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.



