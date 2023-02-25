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Fenerbahçe'nin süper golcüsü Enner Valencia sosyal medyada da gönülleri fethetti!

25.02.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia gollerine devam ediyor. Erteleme maçında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da takımının 2 golünü kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, saha içi performansının yanı sıra saha dışında da gönülleri fethetmeyi başarırken bu kez sosyal medya hesabındaki hamlesiyle alkış topladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin süper golcüsü Enner Valencia sosyal medyada da gönülleri fethetti!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 2 gol ile tamamlayan Enner Valencia taraftarlardan alkış aldı.

SAHA DIŞINDA DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

enner_valencia

Ekvadorlu yıldız oyuncu attığı bu gollerle, gol sayısını 22'ye çıkarmasının yanı sıra Sarı-Lacivertliler'in kaydettiği son 8 golün 7'sine imza atmayı başardı. Valencia bu performansıyla birçok dünya yıldızını da geride bırakmayı başarırken, saha dışında yaptıklarıyla da taraftarın gönlünü fethediyor.

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PROFİL FOTOĞRAFINI TÜRK BAYRAĞI YAPTI!

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33 yaşındaki oyuncu ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrası sosyal medya hesabında profil fotoğrafını değiştirirken, 'Türk Bayrağı' koyarak taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı.

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