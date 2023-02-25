Fenerbahçe'nin süper golcüsü Enner Valencia sosyal medyada da gönülleri fethetti!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 2 gol ile tamamlayan Enner Valencia taraftarlardan alkış aldı.

SAHA DIŞINDA DA GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

Ekvadorlu yıldız oyuncu attığı bu gollerle, gol sayısını 22'ye çıkarmasının yanı sıra Sarı-Lacivertliler'in kaydettiği son 8 golün 7'sine imza atmayı başardı. Valencia bu performansıyla birçok dünya yıldızını da geride bırakmayı başarırken, saha dışında yaptıklarıyla da taraftarın gönlünü fethediyor.

PROFİL FOTOĞRAFINI TÜRK BAYRAĞI YAPTI!

33 yaşındaki oyuncu ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrası sosyal medya hesabında profil fotoğrafını değiştirirken, 'Türk Bayrağı' koyarak taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı.

