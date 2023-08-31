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Fenerbahçe'nin Szymanski transferinde yeni detay! Galatasaray neden vazgeçti?

31.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gösterdiği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği ve neden anlaşılamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 9.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Szymanski'nin transfer detayları belli oldu. İlk önce Galatasaray'ın ilgilendiği fakat anlaşma sağlanamadığı öğrenilen Szymanski transferinin neden olumlu sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

400 BİN EURO FARK

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Galatasaray'ın Szymanski'yi 400 bin euro fark için almadığı ortaya çıktı. Dinamo Moskova ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 400 bin euro fark için bu transferden vazgeçip başka isimlere yöneldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE 9.7 MİLYON EURO VERİP ALDI

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Fenerbahçe'nin de bu olayın ardından 9.7 milyon euro verip Szymanski'yi kadrosuna katması sosyal medyada gündem olmuştu. Polonyalı oyuncunun iyi performans göstermesi sarı-kırmızılı taraftarların yönetimi eleştirmesine neden oldu.

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