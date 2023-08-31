Fenerbahçe'nin Szymanski transferinde yeni detay! Galatasaray neden vazgeçti?

Fenerbahçe'nin 9.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Szymanski'nin transfer detayları belli oldu. İlk önce Galatasaray'ın ilgilendiği fakat anlaşma sağlanamadığı öğrenilen Szymanski transferinin neden olumlu sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

400 BİN EURO FARK

Galatasaray'ın Szymanski'yi 400 bin euro fark için almadığı ortaya çıktı. Dinamo Moskova ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 400 bin euro fark için bu transferden vazgeçip başka isimlere yöneldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE 9.7 MİLYON EURO VERİP ALDI

Fenerbahçe'nin de bu olayın ardından 9.7 milyon euro verip Szymanski'yi kadrosuna katması sosyal medyada gündem olmuştu. Polonyalı oyuncunun iyi performans göstermesi sarı-kırmızılı taraftarların yönetimi eleştirmesine neden oldu.

