Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncu, Trabzonspor ile görüşme halinde!

Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle formasını kaybetmişti. İstediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma tekliflerini reddetti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Miguel Crespo, Willian Arao'dan sonra üçüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

TRABZONSPOR TEMASTA! AVCI ONAY VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'ın temsilcilerinden flaş bir hamle geldi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor ile temasa geçti. Abdullah Avcı'nın da istediği isimlerin başında gelen Zajc ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.

