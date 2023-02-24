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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncu, Trabzonspor ile görüşme halinde!

24.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Miha Zajc ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yaptığı sözleşme uzatma tekliflerini sırasıyla reddeden yıldız oyuncunun Trabzonspor ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncu, Trabzonspor ile görüşme halinde!
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle formasını kaybetmişti. İstediği şansı bir türlü yakalamayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma tekliflerini reddetti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Miguel Crespo, Willian Arao'dan sonra üçüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

TRABZONSPOR TEMASTA! AVCI ONAY VERDİ

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Bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'ın temsilcilerinden flaş bir hamle geldi. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor ile temasa geçti. Abdullah Avcı'nın da istediği isimlerin başında gelen Zajc ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.

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Trabzonspor Miha Zajc fenerbahçe yaşında sezon

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