Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim Dorukhan Toköz

18 yeni transferle bu sezona giren Fenerbahçe, bugünden gelecek sezon planlamasını da yapıyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte, transferde çok atak bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da öncelikli hamlesi sözleşmesi sona erecek futbolcular olacak.
Bu isimlerin başında da Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz geliyor... Yaz transfer döneminde de adı sarı-lacivertlilerle anılan orta alan oyuncusu, Beşiktaş ile anlaşamazsa rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.
Geçen günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu ile görüşeceklerini belirterek, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin" diyerek, izleyecekleri stratejinin yüksek tutarlı bir sözleşme değil kulüp aidiyeti olduğunun altını çizdi.
Beşiktaş'tan yıllık 350 bin Euro kazanan Dorukhan Toköz ise kariyerinin çıkış yaptığı dönemde daha iyi koşullarda mukavele istiyor. Toköz'ün menajeri, geçen Ocak ayında eski Başkanı Fikret Orman'ın söz verdiği 1.8 milyon Euro'luk sözleşme vaadini gündeme getirince yönetimle sıkıntı yaşadı. Süreç Toköz'ün menajerini değiştirmesiyle sonuçlandı. Dorukhan Toköz, artık ünlü menajer Ahmet Bulut ile çalışıyor.
Ahmet Bulut da medya organlarına yaptığı açıklamalarda Beşiktaş ile görüşeceklerini belirtirken, başka kulüplerden bir teklif olmadığını söyledi. Ancak, edindiğimiz bilgilere göre Toköz'ün B planı hazır. Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş ile yola devam etmemesi halinde oyuncuya kapılarının açık olduğu mesajını yolladı. Milli oyuncu Kadıköy'e giderse, 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.
Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 8 artı 4 olması bekleniyor. Bu durumda yerli oyuncuların değeri daha da artacak. Beşiktaş yönetimi de Dorukhan Toköz'de daha esnek bir politika izleyerek, oyuncuyu kadrosunda tutma yoluna girebilir. Bugün itibarıyla Fenerbahçe tarafı da oyuncunun önce Beşiktaş ile yapacağı görüşmelerin sonucunu bekleyecek.
2018 yılı yaz transfer döneminde Eskişehirspor'dan 800 bin lira yetiştirme bedeli ödenerek Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla 52 maça çıkarken 3 gol attı. Dorukhan geçen sezonun ilk devresinde ağır bir sakatlık geçirip sezonun devamında oynayamamıştı. Şenol Güneş, siyah-beyazlı forma altında parlattığı Dorukhan Toköz'ü A Milli Takım'da da kullanıyor. Oyuncu, 7 kez ay-yıldızlı formayı giyerken, 1 de gol sevinci yaşadı.
(AJANSSPOR)
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