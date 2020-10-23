Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim Dorukhan Toköz

18 yeni transferle bu sezona giren Fenerbahçe, bugünden gelecek sezon planlamasını da yapıyor. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte, transferde çok atak bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, kısa ve uzun vadeli transfer operasyonlarını birlikte yönetiyor. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da öncelikli hamlesi sözleşmesi sona erecek futbolcular olacak.

LİSTENİN BAŞINDA DORUKHAN TOKÖZ VAR

Bu isimlerin başında da Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz geliyor... Yaz transfer döneminde de adı sarı-lacivertlilerle anılan orta alan oyuncusu, Beşiktaş ile anlaşamazsa rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.

ÇEBİ, 'KONTRAT DEĞİL, ARMA' DEDİ

Geçen günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu ile görüşeceklerini belirterek, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin" diyerek, izleyecekleri stratejinin yüksek tutarlı bir sözleşme değil kulüp aidiyeti olduğunun altını çizdi.

Beşiktaş'tan yıllık 350 bin Euro kazanan Dorukhan Toköz ise kariyerinin çıkış yaptığı dönemde daha iyi koşullarda mukavele istiyor. Toköz'ün menajeri, geçen Ocak ayında eski Başkanı Fikret Orman'ın söz verdiği 1.8 milyon Euro'luk sözleşme vaadini gündeme getirince yönetimle sıkıntı yaşadı. Süreç Toköz'ün menajerini değiştirmesiyle sonuçlandı. Dorukhan Toköz, artık ünlü menajer Ahmet Bulut ile çalışıyor.