Erol Bulut Samandıra'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erol Bulut, mesaiye erken başladı. Yarın tesislerde topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde, çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut, bu sabah Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan Bulut, tesis çalışanları ile tanıştı.





