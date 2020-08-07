Erol Bulut Samandıra'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erol Bulut, mesaiye erken başladı. Yarın tesislerde topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde, çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut, bu sabah Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan Bulut, tesis çalışanları ile tanıştı.
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