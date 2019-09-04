Fenerbahçe'nin yeni sol beki Nabil Dirar

Fenerbahçe'de savunmanın soluna transfer yapılamadı. Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası görev alan Faslı yıldızın başarılı performansı bunda etkili oldu.

Abdulcebrail Akbulut, Erzurum’a kiralandı. Nabil Dirar, yeni sezonda Hasan Ali Kaldırım ile birlikte sol bekte görev yapacak.

Ersun Yanal, öğrencisini antrenmanlarda da hep bu pozisyonda oynatarak yeni rolüne iyice adapte olmasını sağlayacak. Sarı lacivertliler sol bek için Kolarov'u gündemine almış fakat transfer gerçekleşmemişti.





