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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Nabil Dirar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Sol bek için özellikle Kolarov ve birçok transfer girişiminde başarılı olamayan Fenerbahçe'de bu görevi Hasan Ali Kaldırım'la birlikte Nabil Dirar üstlenecek.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Nabil Dirar

Fenerbahçe'de savunmanın soluna transfer yapılamadı. Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası görev alan Faslı yıldızın başarılı performansı bunda etkili oldu.

Abdulcebrail Akbulut, Erzurum’a kiralandı. Nabil Dirar, yeni sezonda Hasan Ali Kaldırım ile birlikte sol bekte görev yapacak.

Ersun Yanal, öğrencisini antrenmanlarda da hep bu pozisyonda oynatarak yeni rolüne iyice adapte olmasını sağlayacak. Sarı lacivertliler sol bek için Kolarov'u gündemine almış fakat transfer gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig hasan ali kaldırım ersun yanal kolarov

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