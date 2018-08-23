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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul’da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michael Frey İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul’da

Fenerbahçe’nin, İsviçre ekibi Zürih’ten 4 yıllığına transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu Michael Frey İstanbul’a geldi.

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Saat 14.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan futbolcuyu az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

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Michael Frey havalimanından çıkış yaparken basın mensuplarına poz vermeyi unutmadı.

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Frey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey Spor Toto Süper Lig istanbul

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