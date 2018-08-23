Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul’da

Fenerbahçe’nin, İsviçre ekibi Zürih’ten 4 yıllığına transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu Michael Frey İstanbul’a geldi.
Saat 14.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan futbolcuyu az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Michael Frey havalimanından çıkış yaparken basın mensuplarına poz vermeyi unutmadı.
Frey, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak.
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