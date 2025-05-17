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Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic'in geleceği belli oluyor. Sarı-lacivertlilerde devam etmeyi düşünmeyen yıldız oyuncunun Beşiktaş ile görüştüğü ve siyah-beyazlılara gitmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...
Emre Şen
Filip Kostic

Filip Kostic

SIR Sırbistan
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Juventus'a geri dönecek yıldız oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN KESİN OLARAK AYRILACAK

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kendisine sık forma şansı vermemesinden şikayetçi olan Kostic, sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kafasına koydu.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

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Beşiktaş'ın Masuaku ile sözleşme uzatmak istememesi nedeniyle yeni bir sol bek aradığı biliniyordu. Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenilen Kostic ile görüşen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Kulüplerin anlaşması durumunda Kostic ile yeni sezonda sözleşme imzalanacak.

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