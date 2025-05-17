Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Juventus'a geri dönecek yıldız oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN KESİN OLARAK AYRILACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kendisine sık forma şansı vermemesinden şikayetçi olan Kostic, sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kafasına koydu.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş'ın Masuaku ile sözleşme uzatmak istememesi nedeniyle yeni bir sol bek aradığı biliniyordu. Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenilen Kostic ile görüşen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Kulüplerin anlaşması durumunda Kostic ile yeni sezonda sözleşme imzalanacak.