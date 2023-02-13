Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den minik depremzedeye manevi destek! Gözlerinde umut oldu

İrfan Can Kahveci, hastanede tedavisi devam eden minik Fenerbahçe taraftarı Enes'e destek oldu. Görüntülü olarak Enes'i arayan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MİNİK DEPREMZEDE İÇİN ANLAMLI HAREKET: "HEP YANINDAYIZ"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, küçük Enes'e şöyle seslendi:

"Enesciğim merhaba! Nasılsın oğlum? Çok güzel görünüyorsun. Süpersin. iyileştikten sonra seni yanıma bekliyorum tamam mı?

"SENİ SEVİYORUZ!"

Seni maça götüreceğim. Takım arkadaşlarımızla tanıştıracağım. Forma vereceğiz sana. Hep yanındayız olur mu?"

Arda'ya selam söyleyen Enes, İrfan Can Kahveci'den selamını iletmesini istedi.

Görüşmeyi sonlandırmadan önce "Bu da benim numaram hep arayabilirsin" diyen Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci "Seni seviyoruz" ifadesini kullandı.