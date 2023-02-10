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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci enkaz altından çıkan nota kayıtsız kalamadı! "Umarım hayattasınızdır!"

10.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının hikaye kısmında Fenerbahçe taraftarı küçük bir kızın yazdığı nota yer veren İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı yürekleri sızlattı. Yıldız futbolcu paylaşımında "Umarım sen ve ailen hayattasınızdır" ifadesini kullandı.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci enkaz altından çıkan nota kayıtsız kalamadı! "Umarım hayattasınızdır!"

Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Tükiye tek yürek oldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci de dahil olmak üzere birçok futbolcu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla deprem bölgesinde aciliyeti olan konulara dikkat çekti. Türkiye'nin her yerinden Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'ya yardım gidiyor. Instagram hesabında Esra Esmeray isimli küçük bir Fenerbahçe taraftarının annesine yazdığı nota yer veren İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı ise yürek burktu.

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İRFAN CAN KAHVECİ'DEN YÜREK SIZLATAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI

Küçük kızın annesine şu notu düştüğü görüldü:

"Anne Fenerbahçe kazanırsa konvoya çıkalım lütfen.

Seni Seviyorum.

Kızın Esra Esmeray"

"UMARIM HAYATTASINIZDIR"

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Umarım sen ve ailen hayattasınızdır Esram" diyerek temennide bulundu.

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