Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Nijerya'da yaşanan skandalı paylaştı! ''Az kalsın ölüyorduk"

Nijerya Milli Takımı'nın başına gelen olay futbol dünyasında skandal olarak nitelendirildi. Ibrık Havalimanı yetkililerinden Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini kaydetti.

ÜLKELERİNE DÖNME KARARI ALDILAR AMA DÖNEMEDİLER

Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti. Yaklaşık 20 saattir havalimanı koltuklarında yatan Nijeryalı futbolcular sosyal medya hesaplarından endişe uyandırıcı paylaşımlar yapmıştı. Takımın yıldızlarından Wilfred Ndidi, "Hayatımızdan endişe ediyorum." şeklinde bir fotoğraf paylaşmıştı.

OSAYI SAMUEL DE AÇIKLAMA YAPTI

İrfan Can Kahveci'nin "Bright, Libya’da ne oldu, dostum?" sorusuna Osayi-Samuel, "Az kalsın ölüyorduk, dostum" diye yanıt verdi. Samuel'in cevabı o anların ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.