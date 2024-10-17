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Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Nijerya'da yaşanan skandalı paylaştı! ''Az kalsın ölüyorduk"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.10.2024 16:44
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Futbol dünyasının son dönemde yaşanan en skandal olaylarından biri gerçekleşmişti. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 20 saattir mahsur kalmıştı. Neredeyse 1 gün boyunca havalimanı koltuklarında yatan yıldız futbolcular zorlukla ülkeden çıkış yapabilmişti. O anları yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Nijerya'da yaşanan skandalı paylaştı! ''Az kalsın ölüyorduk"
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Nijerya Milli Takımı'nın başına gelen olay futbol dünyasında skandal olarak nitelendirildi. Ibrık Havalimanı yetkililerinden Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini kaydetti.

ÜLKELERİNE DÖNME KARARI ALDILAR AMA DÖNEMEDİLER

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Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti. Yaklaşık 20 saattir havalimanı koltuklarında yatan Nijeryalı futbolcular sosyal medya hesaplarından endişe uyandırıcı paylaşımlar yapmıştı. Takımın yıldızlarından Wilfred Ndidi, "Hayatımızdan endişe ediyorum." şeklinde bir fotoğraf paylaşmıştı.

OSAYI SAMUEL DE AÇIKLAMA YAPTI

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İrfan Can Kahveci'nin "Bright, Libya’da ne oldu, dostum?" sorusuna Osayi-Samuel, "Az kalsın ölüyorduk, dostum" diye yanıt verdi. Samuel'in cevabı o anların ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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