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Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten çok konuşulacak şampiyonluk itirafı! ''İpler artık Galatasaray'ın elinde''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 22:27
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Trendyol Süper Lig’de evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı. Mücadelenin ardından konuşan Tadic, şampiyonluk için flaş bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten çok konuşulacak şampiyonluk itirafı! ''İpler artık Galatasaray'ın elinde''
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Tadic, şampiyonluk ipinin Galatasaray'ın elinde olduğunu itiraf etti.

"İPLER GALATASARAY'IN ELİNDE"

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Şampiyonluk konusunda açıklama yapan Tadic, "Zor bir durum çünkü ipler artık Galatasaray'ın elinde. Bizim amacımız 4 maçı kazanıp rakibin puan kaybetmesini beklemek. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİĞİMİZ İÇİN BİZ DE MUTLUYUZ"

Maç hakkında da yorum yapan Tadic, "Maça iyi bir başlangıç yaptık ama kırmızı karttan sonra yavaşladık. Biraz daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyordu. 2-1'den sonra gerildik ve maçı bir an önce bitirmek istedik ama en önemlisi galibiyetti. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz." açıklamasını yaptı.

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