Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten çok konuşulacak şampiyonluk itirafı! ''İpler artık Galatasaray'ın elinde''

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Tadic, şampiyonluk ipinin Galatasaray'ın elinde olduğunu itiraf etti.

"İPLER GALATASARAY'IN ELİNDE"

Şampiyonluk konusunda açıklama yapan Tadic, "Zor bir durum çünkü ipler artık Galatasaray'ın elinde. Bizim amacımız 4 maçı kazanıp rakibin puan kaybetmesini beklemek. Sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİĞİMİZ İÇİN BİZ DE MUTLUYUZ"

Maç hakkında da yorum yapan Tadic, "Maça iyi bir başlangıç yaptık ama kırmızı karttan sonra yavaşladık. Biraz daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyordu. 2-1'den sonra gerildik ve maçı bir an önce bitirmek istedik ama en önemlisi galibiyetti. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz." açıklamasını yaptı.





