Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten flaş açıklama! "Türkiye'de mutlu değilim"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Türkiye'de mutlu olmadığını yakın çevresine bildiren Tadic, menajerine verdiği talimat doğrultusunda kendine yeni takım aramaya başladı.
Avrupa'dan başta eski kulüpleri Ajax ve Southampton olmak üzere birçok teklif alan Tadic acele karar vermek istemiyor. Kariyerinin son döneminde mantıklı bir imza atmak isteyen Tadic, menajeriyle fikir alışverişi yapıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergilemesine rağmen taraftarlardan geçer not alamamıştı.
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