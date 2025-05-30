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Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten flaş açıklama! "Türkiye'de mutlu değilim"

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dusan Tadic, takımdan ayrılmaya karar verdi. Türkiye'deki futbol iklimi nedeniyle mutsuz olduğunu ifade eden Sırp oyuncu, Fenerbahçe'ye veda edecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten flaş açıklama! "Türkiye'de mutlu değilim"
Emre Şen
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Türkiye'de mutlu olmadığını yakın çevresine bildiren Tadic, menajerine verdiği talimat doğrultusunda kendine yeni takım aramaya başladı.

ESKİ TAKIMLARINDAN TEKLİF VAR

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Avrupa'dan başta eski kulüpleri Ajax ve Southampton olmak üzere birçok teklif alan Tadic acele karar vermek istemiyor. Kariyerinin son döneminde mantıklı bir imza atmak isteyen Tadic, menajeriyle fikir alışverişi yapıyor.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON ELEŞTİRİLDİ

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Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergilemesine rağmen taraftarlardan geçer not alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe tadic
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