Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten flaş açıklama! "Türkiye'de mutlu değilim"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Türkiye'de mutlu olmadığını yakın çevresine bildiren Tadic, menajerine verdiği talimat doğrultusunda kendine yeni takım aramaya başladı.

ESKİ TAKIMLARINDAN TEKLİF VAR

Avrupa'dan başta eski kulüpleri Ajax ve Southampton olmak üzere birçok teklif alan Tadic acele karar vermek istemiyor. Kariyerinin son döneminde mantıklı bir imza atmak isteyen Tadic, menajeriyle fikir alışverişi yapıyor.

FENERBAHÇE'DE BU SEZON ELEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergilemesine rağmen taraftarlardan geçer not alamamıştı.