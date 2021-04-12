SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 pozitif vaka daha

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 pozitif vaka daha

12.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet, koronavirüse yakalanan oyuncularının sayısının toplamda 5'e yükseldiğini açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 pozitif vaka daha

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Takımda 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada 3 sporcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
F.Bahçe'den gitti şov yapıyorF.Bahçe'den gitti şov yapıyor
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.