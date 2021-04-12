Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 pozitif vaka daha

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Takımda 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.
Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada 3 sporcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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