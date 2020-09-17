Fenerbahçe Origi'yi transfer etme peşinde

Ünlü İngiliz gazetesi Mirror, Fenerbahçe’nin forvet harekatını gündemine taşıdı. Mirror’a göre Liverpool’da genellikle yedek kalan 25 yaşındaki Belçikalı golcü Origi için kulübün kapısını ilk çalan ekip, Fenerbahçe’ydi. Ancak sonrasında Newcastle, Aston Villa, Brighton ve Fulham da yarışa dahil oldu.
Newcastle, Origi’yi bonservisiyle almak istiyor. Eğer Liverpool oyuncusunu satmaya yanaşmazsa, kiralama yoluna gidecek. Bu durumda da Fenerbahçe’nin şansı artacak. Ancak sarı-lacivertli ekibin listesinde sadece Origi bulunmuyor. En geç 3. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi forvet transferi bitirilmek isteniyor.
(AKŞAM)
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