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Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı öncesi 4 futbolcuya şok! İşte Jorge Jesus'un 11'i!

25.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile karşı karşıya gelecek. Maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek. Karşılaşma Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı Lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'i belirledi. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Rennes maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı öncesi 4 futbolcuya şok! İşte Jorge Jesus'un 11'i!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile kozlarını paylaşacak. Maç için geri sayım devam ediyor. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesi Portekiz teknik direktör Jorge Jesus'un, Rennes karşısında da rotasyona gideceği düşünülüyor. Buna göre; Lincoln, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi karşılaşmaya kulübede başlayacak. Peki, Peki, Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Rennes maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rennes maçı 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

Karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak.

Fenerbahçe Rennes maçını hakem Novak Simovic yönetecek.

Novak Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rennes maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

KADIKÖY'DE LİDERLİK SINAVI

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da sürüyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Gruptan çıkmayı garantileyen sarı lacivertliler, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şu şekilde:

ALTAY - SERDAR - HENRIQUE - SZALAI - FERDİ - OSAYI - ARAO - CRESPO - EMRE MOR - ROSSI - VALENCIA.

Sarı-Lacivertli takım, Rennes karşılaşmasında galip ayrılırsa son 16'ya yükselecek.

Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada bulunuyor. Rakibi Rennes ise 10 puan +3 averajla 2'nci sırada yer alıyor.

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