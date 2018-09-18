Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada,
"Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit’in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Fenerbahçe’ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği’ sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz" mesajını paylaştı.
Fenerbahçe, İsveç'li stoperi geçtiğimiz sezonun devre arasında Jönköpings Södra'dan 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştı.
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