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Fenerbahçe Royal Antwerp maçı geniş özeti ve golleri!

21.10.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe taraftarlarının ve futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Antwerp maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi. Fenerbahçe Antwerp maçının 2. dakikasında Royal Antwerp, Samatta'nın golü ile üstünlüğü yakaladı. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı geniş özeti ve golleri!

Heyecanla beklenen Fenerbahçe Antwerp maçı beraberlikle sona erdi. Maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetti. Fenerbahçe Antwerp maçının 14. dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇININ ÖZETİ

Fenerbahçe Antwerp maçının 2. dakikasında Royal Antwerp, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 20. dakikasına gelindiğinde ise Fenerbahçe oyuncusu Valencia, karşı takımın filesine topu göndererek beraberliği sağladı. Böylece maçta skor 1-1 oldu.

Maçın 44. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ivanov, yeniden penaltı noktasını gösterdi. Valencia 45. dakikada penaltıda topun başına geçti ve Fenerbahçe'ye 2. golünü kazandırdı. 2-1'lik skor Fenerbahçe'nin lehine ilerlerken Antwerp'ten bir gol daha gelince maç berabere sona erdi.

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı Exxen üzerinden yayınlandı. Futbolseverler maçı izlemek için ücretli üyelik gerçekleştirdi. Exxen'e üye olmak için "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Exxen
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