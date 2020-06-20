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Fenerbahçe seri peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden gözünü üst sıralara diken Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanarak seriye geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, rakibine son 14 Süper Lig mücadelesinde mağlup olmadı.

Fenerbahçe seri peşinde

Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

PAS VAR ASİST YOK

32 pas ile Fenerbahçeli Deniz Türüç ve 34 pas ile Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla şut pası veren iki isim olurken, bu ikilin verdiği paslar gole çevrilmediği için 2 futbolcunun da herhangi bir asisti bulunmamakta.

VEDAT GOL ATINCA FENERBAHÇE KAZANIYOR

Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriqi'nin gol attığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmezken, sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 puan topladı. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı 12 Süper Lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz’in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de 3 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Yarın saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

(İHA)

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