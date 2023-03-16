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Fenerbahçe Sevilla maçında Batshuayi gözyaşlarıyla oyunu terk etti! Jorge Jesus'u yıkan an

16.03.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 16. dakikasında şok bir sakatlık yaşanırken, Batshuayi gözyaşlarıyla oyunu terk etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Sevilla maçında Batshuayi gözyaşlarıyla oyunu terk etti! Jorge Jesus'u yıkan an

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu mücadelesinde 2-0'ın rövanşında sahasında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. Temsilcimiz mücadeleye oldukça baskılı bir şekilde başlarken, mücadelenin 16. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Sevilla'nın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kazanan temsilcimizde Batshuayi ceza sahasının önünde topla buluştu, hızlı çıkmak isterken bir an da sekmeye başlayan golcü oyuncu kendini bir anda yere bırakırken, sağlık ekipleri anında müdahale etti.

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Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Sevilla Sevilla
20:45 31'
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0 - 0
Fiorentina Fiorentina

AĞLAYARAK KENARA GELDİ!

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Tecrübeli oyuncunun oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılması üzerine golcü isim sedyeyle kenara alındı. 29 yaşındaki oyuncu kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

JESUS ÜZGÜN...

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Bu pozisyon sonrası Jorge Jesus'un düşünceli olduğu görülürken, Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna dahil oldu.

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