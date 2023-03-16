Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ihtimali var mı? İşte son durum...

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrilmişti. Toplam 6 galibiyetin yeteceği sezonda hem Fenerbahçe hem de Sivasspor'un elenmesiyle ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmedi.
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyordu. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacaktı.
Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.
• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off
Süper Lig’de 2023-24 sezonu şampiyonu, Devler Ligi gruplarına kalabilmek için 1 eleme oynayacak. Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.
21.0 Fenerbahçe
17.0 Başakşehir
10.0 Sivasspor
8.50 Trabzonspor
2.50 Konyaspor
Başakşehir'in ardından bugün Fenerbahçe ve Sivasspor'un da elenmesiyle, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden takım kalmadı.
15' Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)
14' Ukrayna: 29.500 (Takımı kalmadı)
13' İsviçre: 29.875 (Basel)
12' Türkiye: 31.700 (Takımı kalmadı)
11' Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)
10' Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)
9' İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)