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Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ihtimali var mı? İşte son durum...

16.03.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi’nde yarışan Sivasspor son 16 turu rövanş maçlarında büyük bir şok yaşadı ve turnuvadan elendi. Fenerbahçe'de Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi son 16 turunu geçemedi. Bu sonuçlarla birlikte Avrupa'da hiçbir temsilcimiz kalmadı ve ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu.

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ihtimali var mı? İşte son durum...

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrilmişti. Toplam 6 galibiyetin yeteceği sezonda hem Fenerbahçe hem de Sivasspor'un elenmesiyle ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmedi.

SADECE İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyordu. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacaktı.

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DİREKT OLARAK GİDEMİYORUZ

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Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

BU SEZON ŞAMPİYON BİR ELEME OYNAYACAK

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Süper Lig’de 2023-24 sezonu şampiyonu, Devler Ligi gruplarına kalabilmek için 1 eleme oynayacak. Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.

BU SEZON HANGİ TEMSİLCİMİZ, ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLADI?

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21.0 Fenerbahçe
17.0 Başakşehir
10.0 Sivasspor
8.50 Trabzonspor
2.50 Konyaspor

BU SEZONU 12. SIRADA TAMAMLADIK

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Başakşehir'in ardından bugün Fenerbahçe ve Sivasspor'un da elenmesiyle, Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil eden takım kalmadı.

15' Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14' Ukrayna: 29.500 (Takımı kalmadı)

13' İsviçre: 29.875 (Basel)

12' Türkiye: 31.700 (Takımı kalmadı)

11' Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10' Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9' İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

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